رئيس هيئة الأركان المشتركة يقدم واجب العزاء لذوي العبادي والخضير

الوكيل الاخباري - قدّم رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الاثنين، واجب العزاء بالشهيدين الرائد الطيار عمر عطا سعيد العبادي والنقيب الطيار محمد عبدالله جروح الخضير، واللذان استشهدا نتيجة سقوط طائرتهما أثناء جولة تدريبية في قاعدة الملك حسين الجوية/ المفرق.

وأعرب رئيس هيئة الأركان المشتركة عن تعازيه ومواساته لذوي الشهيدين بمصابهم الجلل اللذين التحقوا بكوكبة الشهداء ممن سبقوهم وقدموا أرواحهم في سبيل حماية الوطن.

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وعبر ذوو الشهيدين عن عميق شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة، مؤكدين التفافهم حول الراية الهاشمية واستعدادهم للتضحية بالغالي والنفيس فداءً للوطن وقيادته الهاشمية وحفاظاً على أمنه واستقراره.

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