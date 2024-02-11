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الأحد، 11-02-2024 05:32 م

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل رئيس القيادة المشتركة النرويجية

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الوكيل الاخباري - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف احمد الحنيطي، اليوم الأحد، في مكتبه بالقيادة العامة رئيس القيادة المشتركة النرويجية الفريق البحري رون أندرسن.

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وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، بحضور السفير النرويجي في عمّان أوجه التعاون العسكري والتنسيق المشترك في مختلف المجالات العسكرية العملياتية والتدريبية واللوجستية، بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.

 

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