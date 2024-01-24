الأربعاء 24-01-2024
الوكيل الاخباري
 

الأردن يرسل طائرتي مساعدات جديدتين إلى غزة

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الأربعاء، 24-01-2024 05:44 م

الأردن يرسل طائرتي مساعدات جديدتين إلى غزة

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الوكيل الاخباري - أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم الأربعاء، من خلال خلية المساعدات الإنسانية والإغاثية في القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، طائرتي مساعدات إغاثية وإنسانية، لمساندة الأهل في قطاع غزة.

وتضم الطائرتان مستلزمات طبية وأدوية، لتقديم الدعم والمساندة للأهل في قطاع غزة، تخفيفاً عنهم جراء ما يتعرضون له من ظروف صعبة، نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية المستعرة على القطاع.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي: "إن الهيئة عمدت إلى تجهيز المواد الطبية والأدوية الضرورية والرئيسية، نظراً لسوء الوضع الصحي في قطاع غزة، وحسب قوائم الاحتياجات الواردة إليها".

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