رئيس هيئة الأركان يتفقد سير العمل بمشروع المقر الدائم للقيادة العامة

الوكيل الاخباري - استمراراً لنهج القيادة العامة في التحديث والتطوير لمختلف التشكيلات والوحدات العسكرية، وصولاً بها إلى أعلى درجات الكفاءة والجاهزية، تفقد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الاثنين، سير العمل في مشروع المقر الدائم للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة.



وجال اللواء الركن الحنيطي في مختلف مرافق المشروع، واستمع خلال الجولة لإيجاز حول جغرافية المكان وطاقته الاستيعابية وآخر ما وصلت إليه عمليات البناء، إضافةً إلى المخطط التنظيمي لمديريات القيادة العامة التي يشملها المشروع، مشيداً بالجهود والاحترافية في العمل وأسلوب الإدارة بما يحقق أعلى درجات الكفاءة والحداثة والتميز.

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