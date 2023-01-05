الخميس 05-01-2023
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رئيس هيئة الأركان يزور المنطقة الشمالية ومديرية القضاء ويوجه بالمحافظة على الجاهزية العملياتية والإدارية
200 ألف أردني مطلوب على قضايا مالية
تطورات إمكانية إصدار عفو عام بالاردن
الخصاونة ينقل رسالة شفوية من الملك عبدالله الثاني إلى ملك البحرين
أخبار الشركات
أخبار الشركات
مطار الملكة علياء الدولي يُصبح أول مطار في منطقة الشرق الأوسط يُحقق المستوى الثالث من برنامج اعتماد تجربة العملاء في المطار
سامسونج تكشف عن رؤيتها لإضفاء الهدوء على تجربة الأجهزة المتصلة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2023
زين الراعي الرسمي لبطولة.. "خليجي زين 25"
سماعات HUAWEI FreeBuds 5i متوفرة الآن في الأردن
كورونا
كورونا
علماء بريطانيون: البلاد غير مستعدة لموجة جديدة من كورونا