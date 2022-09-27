رئيس هيئة الأركان يزور كتيبة حرس الحدود الثالثة

الوكيل الاخباري - زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي اليوم الثلاثاء، كتيبة حرس الحدود الثالثة الملكية احدى وحدات المنطقة العسكرية الوسطى، وكان في استقباله قائد المنطقة العميد الركن توفيق المرزوق.



و تأتي الزيارة انطلاقاً من حرص القيادة العامة في الوقوف على جاهزية تشكيلات ووحدات حرس الحدود في مختلف المجالات، حيث استمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز قدمه قائد المنطقة وقائد الكتيبة عن المهام والواجبات الموكولة للكتيبة، وسير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية فيها، والخطط المستقبلية، وصولاً إلى أعلى درجات الكفاءة والجاهزية.



وثمن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجهود الكبيرة التي يبذلها نشامى وحدات حرس الحدود في مختلف مناطق مسؤولياتهم في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، مشيداً بالجاهزية العالية التي تتمتع بها وحدات حرس الحدود والمعنويات العالية لدى مرتباتها.

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