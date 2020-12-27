رئيس هيئة الأركان يوجه بزيادة عدد الفحوصات لفيروس كورونا

الوكيل الاخباري -

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وجه رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأحد، مديرية الخدمات الطبية الملكية بزيادة أعداد فحوصات فيروس كورونا من خلال المستشفيات العسكرية والميدانية المنتشرة في مختلف محافظات المملكة، بالتزامن مع زيادة أعداد المختبرات والأسرّة والمستشفيات الميدانية لعلاج حالات كورونا.وقال مدير عام الخدمات الطبية الملكية بالإنابة، العميد الطبيب أحمد العمري انه تم زيادة عدد الفحوصات وتوفير أجهزة الفحص المخبرية الخاصة بفيروس كورونا، بناءً على توجيه رئيس هيئة الأركان المشتركة، إذ أجريت اليوم حملة في كافة مستشفيات الخدمات الطبية الملكية لإجراء الفحوصات للمراجعين المدنيين والعسكريين، مبيناً أهمية إجراء مثل هذه الحملات، في مساهمتها بالسيطرة على الوضع الوبائي.