الأحد 29-11-2020
الوكيل الاخباري

والدة أصغر طبيب ضحية كورونا للوكيل : والده لم يودعه وهو ابني البكر - صور

أسعار الذهب الأحد 29/11/2020

زريقات للوكيل: مسموح لذوي مرضى كورونا أخذ معلومات المريض بين الساعة ٣-٤ يوميا- فيديو

الأمانة للوكيل : استثناء 2020 من العمر التشغيلي للمركبة - فيديو

بريطانيا أول دولة ستبدأ عمليات التطعيم ضد كورونا

الجمارك تحبط تهريب حاوية بضائع

توضيح هام من التربية حول طلبة المدارس

وفيات الأحد 29/11/2020

لجنة الأوبئة: المصابون من كبار السن ناقلون لكورونا لمدة طويلة

إعلان هام من التربية والتعليم - رابط

الأحد، 29-11-2020 12:02 م

محبا للفقراء ومساعدة المحتاجين

والدة أصغر طبيب ضحية كورونا للوكيل : والده لم يودعه وهو ابني البكر - صور

دط
ضحية فيروس كورونا الدكتور ابراهيم قني


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - لم يشفع له طموحه وعمره ، من أن يغض فيروس كورونا الطرف عنه ، فباغته وكان أصغر ضحية الفيروس في فئة الأطباء الأردنيين ، وبات اليوم في ذكرى الإنسانية ، طبيبا ، منجزا ، مبدعا .

الدكتور إبراهيم عبد الرؤوف صبري قني ، توفي الثلاثاء الماضي بفيروس كورونا ، بعد أسبوع من الإصابة ، حيث أدخل إلى مستشفى الأمير حمزة الثلاثاء قبل الماضي ، وقد غلبه المرض أمام تحديه ،فتوفّاه الله شهيد الواجب والإنسانية، حيث لم يستطع التنفس بشكل جيد، ما أدّى إلى وفاته .

اضافة اعلان
 

والدته تروي تفاصيل مؤثرة 
والدة إبراهيم قني ، تروي لـ"الوكيل الإخباري " ، تفاصيل وفاة فلذة كبدها "البكر" ، الذي يبلغ من العمر (30) عاما ، حيث كان يعمل في إحدى العيادات الخاصة ، في منطقة البقعة ، حيث خالط أحد المصابين بالفيروس ، وبعدها كانت بداية الفجيعة لعائلته .

تقول " لم نكن نتوقع وفاة ابراهيم ، وقد قامت أختي بإعلامي بخبر وفاته، وكان هنالك أمل أن يتعافى من الفيروس ، إلا أن شدة المرض ، أنهكته ، فتغلّب عليه ، حيث مكث في المستشفى أسبوعا ، وغادر الحياة ، فجأة ، ولا زلنا نعيش حالة الصدمة".


الشاب إبراهيم ، شقّ حياته بعد معاناة حيث أنّه لا يملك هوية أردنية ، وهو من ابناء الاردنيات ، فعمل في القطاع الخاص ، بعد تخرجه من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عام 2016،  وبدأ مشواره الطبي ، في الطب العام ، وكان طموحه ان يكمل في تخصص طب الأطفال ، وفق حديث والدته .


إبراهيم لديه شقيق توأم ويدعى "محمد" ، يستذكره ، فقد كان يقوم - إبراهيم - بمعالجة الفقراء والأيتام "مجانا" ، طلبا للأجر والثواب ، ويستذكر قصة طفولتهما مع بعضهما ، وكيف كبرا وترعرعا ، واليوم يفارقه ويفارق عائلته التي أضحت تبكيه ، بعد أن وارى الثرى الأربعاء الماضي .


ما يزيد من الفجيعة ، أن والد إبراهيم يعمل في المملكة العربية السعودية ، ولم يودّعه خلال مرضه ، نتيجة للأوضاع الراهنة ، وحتى أنه لم يقم بوداعه إلى مثواه الأخير ، فعاد من الرياض إلى الأردن قبل يومين ،وابنه تحت التراب .


وبيّنت والدة إبراهيم ، ان آخر وجبة غداء تناولها من يدها هي "المحاشي" ، لافتة انه كان يقوم بآداء واجبه الطبي ، على أكمل وجه ، عدا عن حبّه للآخرين، ومساعدة ميسوري الحال ، كما أنه حاصل على عدد من الشهادات العلمية .

هذه قصة الشاب إبراهيم ، الضحية الجديدة في معركة كورونا ، وما زالت صورته في زوايا المنزل حاضرة وإن غاب جسده .

 

وكانت آخر منشورات الدكتور قني عبر صفحته على "الفيسبوك".
إلى فضائك يا شمس حلّقي،وابعثي لنا عند كل إطلالة بسمتك الشجية كي تنقل العدوى لنا ،فنحيا بكرامة.

 



 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1133bd28-821d-4785-8ed0-6187ae1405d1

الصحة: عدد الحالات النشطة بكورونا يفوق الـ 80 ألف

13

الأمانة: مخالفة 953 شخصا و587 منشأة في أسبوع

19

تعليق الدوام ببلدية الجفر اليوم

main_image59d67e3f8e78b

ضبط كمية من الألبان والأجبان المخالفة بمصنع في الزرقاء

1af3260a-3a2a-4f73-9693-e766f7e76653

الحكومة: نتابع آلية توزيع المساعدات على المواطنين

5a2ff6bf2ed1467cc7312aa5892d3484650x300

قرار مرتقب بشأن عمل المطاعم خلال الحظر الجزئي

أخبار متعلقة
نقيب

نقيب الممرضين يكشف للوكيل تفاصيل جديدة لوفاة ممرض بكورونا

3202026115924210907768

تعرف على ترتيب الأردن عالميا بعدد إصابات كورونا

3202016172639548878738

وفاة مساعد عميد كلية الزرقاء بكورونا

c6b3bdde-57f2-4817-aad7-dc08eeaea478

الكويت تحذر رعاياها في الأردن

b5ae23f7-fdb1-4168-a424-58acd9c07949

وقف استقبال المراجعين في وزارة الصناعة والتجارة

cb281af5-1d6c-4949-a9fd-ff7103756825

رسالة مؤثرة من طبيب يتعامل مع مرضى كورونا