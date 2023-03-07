رابط إلكتروني لاطلاع المتقدمين لوظائف الفئة الثالثة في وزارة العدل على نقاطهم

الوكيل الاخباري - أعلن ديوان الخدمة المدنية، اليوم الثلاثاء، عن رابط إلكتروني، يمكن المتقدمين لوظائف الفئة الثالثة في وزارة العدل من الاطلاع على نقاطهم التنافسية وآلية احتسابها.



وقال رئيس ديوان الخدمة سامح الناصر، إنه بإمكان المتقدمين الدخول إلى الرابط (http://tasweeq.csb.gov.jo/notes) بدءا من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس المقبل الاطلاع على حالة طلبهم.



وأوضح أنه في حال وجود ملاحظات أو اعتراضات فيمكنهم إرسالها من خلال الرابط الإلكتروني المدرج على شاشة البيانات، مشيرا إلى أن لن يتم استلام أي ملاحظات أو اعتراضات بعد انتهاء هذه المدة.

اضافة اعلان