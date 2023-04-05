رابط إلكتروني للمتقدمين لوظائف الفئة الثالثة بديوان المحاسبة والإقراض الزراعي

الوكيل الإخباري - قال أمين عام ديوان الخدمة المدنية المهندس مبارك الخلايلة، إنه بإمكان المتقدمين على وظائف الفئة الثالثة في ديوان المحاسبة ومؤسسة الإقراض الزراعي، الاطلاع على نقاطهم التنافسية وآلية احتسابها، اعتبارا من اليوم الأربعاء، لنهاية يوم 7 نيسان الحالي من خلال الرابط الإلكتروني: http://tasweeq.csb.gov.jo/notes/.

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جاء ذلك وفقا لإعلان وظائف (الفئة الثالثة) الصادر عن ديوان المحاسبة والمنشور في الصحف اليومية وعلى موقع الديوان الإلكتروني بتاريخ 12 شباط 2023، وإعلان وظائف (الفئة الثالثة) الصادر عن مؤسسة الإقراض الزراعي، والمنشور في الصحف اليومية، وموقع الديوان الإلكتروني بتاريخ 5 شباط 2023.



وبين الخلايلة أن عملية احتساب النقاط التنافسية تأتي وفقاً لمؤهلات المتقدمين العلمية، والدورات التدريبية، وشهادات التدريب المهني المصدقة حسب الأصول، والخبرات العملية المصدقة والمسجلة في بيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.



وأكد أن بإمكان المتقدمين على هذه الوظائف الدخول إلى الرابط الإلكتروني والاطلاع على حالة الطلب المقدم من قبلهم، وعدد النقاط التنافسية المحتسبة، كما يمكنهم في حال وجود ملاحظات أو اعتراضات إرسالها من خلال نفس الرابط الإلكتروني.



وأضاف أنه في حال دخول المتقدمين لشاشات البيانات؛ فيمكنهم الاطلاع على الآلية المعتمدة لاحتساب النقاط التنافسية، مؤكدا أنه لن يتم استلام أية ملاحظات أو اعتراضات ورقيا أو بعد انتهاء هذه المدة، ولا يمكن إضافة وثائق جديدة لطلب التوظيف.



وأوضح أن الغاية من هذا الإجراء هو تدقيق البيانات من خلال المتقدمين ليتمكن ديوان الخدمة المدنية بعد دراسة الملاحظات من استكمال مراحل تعبئة هذه الوظائف.

أما عن عدد الوظائف المعلن عنها، فقد بيّن الخلايلة أن عددها في ديوان المحاسبة، بلغ 8 وظائف موزعة على (سائق محورين 1، طابع 2، مأمور تصوير 1، مأمور مقسم 1، مراسل3)، وفيما بلغ عدد المتقدمين للتنافس على هذه الوظائف 3090 متقدماً.



أما عدد الوظائف المعلن عنها من قبل مؤسسة الإقراض الزراعي، فقد بلغت 5 وظائف موزعة على (طابع 3، مراسل 1، إلكتروني مقاسم 1)، فيما بلغ عدد المتقدمين للتنافس على هذه الوظائف 806 متقدمين.