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الأربعاء، 24-05-2023 12:18 م

ربع مليون أردني يصنعون منتجات تصل لأسواق 144 بلدا بالعالم

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين احمد الخضري، أن الصادرات الصناعية الأردنية استطاعت تحقيق نجاحات كبيرة مكنتها من أن تجد لها مكانة مرموقة بأسواق العالم بفضل الجودة والتنافسية التي وصلتها.

وقال الخضري، في بيان، اليوم الأربعاء، بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال المجيد، إن الصادرات الصناعية الأردنية ارتفعت قيمتها من 500 مليون دينار خلال أواخر القرن الماضي الى أكثر من 7 مليارات دينار بالوقت الحالي، وأصبحت تلعب دورا رئيسيا في نمو وتطور الصناعة الوطنية.

وأضاف أن استقلال البلاد الذي ناله بتضحيات قيادته وشعبه الوفي، مكن الصناعة الأردنية التي تعتبر الأقدم بالمنطقة، من الصعود للعالمية، حيث توظف قرابة ربع مليون عامل جلهم أردنيون يصنعون منتجات تصل لأسواق 144 بلدا حول العالم.

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ويرتبط الأردن بعلاقات اقتصادية مميزة مع مختلف دول العالم وتوقيع اتفاقيات ثنائية وجماعية للتجارة الحرة، وفي مقدمتها الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وتحرير التجارة مع الولايات المتحدة وكندا، والشراكة الأوروبية واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، واتفاقيات أخرى ثنائية مع عدة دول.


وبين أن الصادرات الأردنية تعد مفتاح النمو الاقتصادي للمملكة وزيادة الإنتاج وتوفير مزيد من فرص العمل للأردنيين وتعزيز احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية واستقطاب استثمارات جديدة.


 




 

 


 

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