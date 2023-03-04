السبت 04-03-2023
الوكيل الاخباري

مؤتمر جمعية الإخوان يؤكد أهمية التشاركية في تحقيق التحديث السياسي

الملك يطلع على تقدم سير العمل في خطة التحديث الاقتصادي

زكاة الطفيلة تنظم حملة لتوزيع الألبسة على الأسر المعوزة

البحوث الزراعية ينفذ دورة تدريبية لشباب من قطاع غزة

الحكومة : نسبة نمو الصادرات الأردنية العام الماضي تجاوزت 36%

الأزرق: الترخيص المتنقل في حديقة البلدية غدا

مساء اليوم .. التعامد الأول للقمر الأحدب على الكعبة المشرفة

السقاف: اولويتنا استكمال إصدار تشريعات مرتبطة بقانون البيئة الاستثمارية

3 زلازل تضرب تركيا اليوم

18 ألف شخص وقعوا على عقود عمل ضمن برنامج التشغيل الوطني منذ 7 أشهر

السبت، 04-03-2023 03:32 م

رجال الأعمال تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن وأستراليا

bda4e53c-whatsapp-image-2023-03-04-at-12.00.09-pm


الوكيل الإخباري- بحث رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع وأعضاء مجلس الإدارة مع وفد أسترالي أردني يزور المملكة حالياً، ويترأسه شوكت مسلماني، سُبل التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين، وتوسيع آفاق العلاقات التجارية على مستوى القطاع الخاص.

اضافة اعلان


وبحسب بيان صحفي للجمعية اليوم السبت، أكد الطباع خلال اللقاء بحضور الرئيس الفخري للجمعية الأسترالية الأردنية المهندس محمد الحموري، أن الأردن يتطلع دوماً لجذب المزيد من الاستثمارات على المستوى الدولي، خصوصاً من استراليا من خلال توطيد العلاقات المتميزة التي تربط القطاع الخاص من كلا البلدين، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، ونتطلع لمزيد من الازدهار فيها، وانعكاس ذلك على حجم التبادل التجاري والاستثماري.


واستعرض الطباع أبرز فرص الاستثمار للمشاريع الكبرى ومشاريع الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وضرورة الترويح لها، مبيناً تميز العلاقات الثنائية بين الجانبين خاصة في قطاعي السياحة والرعاية الصحية، إلى جانب تميز الأردن بقطاع التعليم وتوافر فرص واعدة في هذا القطاع.


وأكد الطباع أن الجمعية تبذل جهودا حثيثة في سبيل تعزيز العلاقات الثنائية بين القطاع الخاص الأردني ونظرائه من مختلف الدول العربية والأجنبية، وهذا ما يعكسه الدور المهم الذي تؤديه مجالس الأعمال المختلفة التي ترتبط بها الجمعية مع عدد من الدول، لافتاً إلى أنه يجري حاليا التحضير لعقد عدد من المؤتمرات الاقتصادية من أهمها: المؤتمر الثامن لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج وذلك لأهميته الاقتصادية الكبيرة في التشبيك بين رجال الأعمال من مختلف الدول.


ودعا الطباع، القطاع الخاص الأسترالي إلى زيارة الأردن والإطلاع على المشاريع الإنتاجية والخدمية قيد الإنشاء في المدن الصناعية والمناطق التنموية إلى جانب إمكانية استفادة رجال الأعمال والمستثمرين من الجانب الأسترالي من قانون البيئة الاستثمارية لعام 2022 وما يقدمه من مزايا وحوافز استثمارية عديدة.


وأكد أهمية تكثيف اللقاءات وما يتخللها من تبادل زيارات للوفود التجارية وتبادل المعلومات حول أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى تمتع الأردن بالأمن والأمان والاستقرار السياسي والنقدي ما يجعله وجهة آمنة للاستثمار.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
92019140227866227341

مؤتمر جمعية الإخوان يؤكد أهمية التشاركية في تحقيق التحديث السياسي

www

الملك يطلع على تقدم سير العمل في خطة التحديث الاقتصادي

11202220184019816752426

زكاة الطفيلة تنظم حملة لتوزيع الألبسة على الأسر المعوزة

w

البحوث الزراعية ينفذ دورة تدريبية لشباب من قطاع غزة

مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة : نسبة نمو الصادرات الأردنية العام الماضي تجاوزت 36%

ترخيص-660x330

الأزرق: الترخيص المتنقل في حديقة البلدية غدا

أخبار متعلقة
63d8ae3fba21c

وزارة التنمية وصندوق المعونة يعلنان جاهزيتهما لمواجهة الظروف الجوية

22023613106955003664

وزير التربية والتعليم يقرر تعطيل دوام المدارس كافة غداً الثلاثاء تحسباً للحالة الجوية

مسجد

الأوقاف: إيعاز للمدراء بفتح المساجد لإيواء المتضررين من الحالة الجوية

WhatsApp Image 2023-02-06 at 9.22.35 AM

المياه تدعو لحماية العدادات من خطر الانجماد المتوقع خلال المنخفض

22023463443249021801

الإدارة المحلية : طوارئ شديدة قصوى بدءاً من الليلة

مبنى رئاسة الوزراء

توضيح حول دوام المدارس والموظفين غداً بسبب الأحوال الجوية