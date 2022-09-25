رسالة شكر للوفد الأردني المشارك في قمة تحويل التعليم

الوكيل الاخباري - تلقى وزير التربية والتعليم، الدكتور وجيه عويس، رئيس الوفد الأردني المشارك في أعمال قمة تحويل التعليم التي اختتمت أعمالها في نيويورك نهاية الأسبوع الماضي، رسالة شكر وثناء من مدير التقرير العالمي لرصد التعليم في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، مانوس أنتونينيس، ومديرة معهد اليونسكو للإحصاء، الدكتورة سيلفيا مونتويا، على مشاركته الفاعلة في أعمال المؤتمر والأفكار البناءة التي قدمها في جلساته، والتي كان لها الأثر الكبير في إثراء أعماله.



وشكرت الرسالة الوفد الأردني على مساهمته ودعمه وجهوده التي بذلها للتحضير لجلسات القمة ومشاركته في عدد من هذه الجلسات.

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