الأحد 25-09-2022
الوكيل الاخباري

لجان انتخاب غرف التجارة تؤدي اليمين القانونية

الضمان تدعو سائقي التاكسي للشمول والاستفادة من دعم الاشتراكات والحوافز النقدية والمنافع التأمينية

تخفيضات وعروض واسعة في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

حوارية بالشونة الشمالية تناقش أثر وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب

اختتام معسكر الأنماط الصحية في شباب عجلون وعبين

الاستهلاكية المدنية توضح حول أسعار بيع السكر والأرز والحطين

كاميرات لضبط مخالفات السرعة والاشارات والهاتف والوقوف العشوائي في كل عمان

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

نقابة الأطباء تحذر وزير الصحة

اختتام ورشة تدريبية عن حماية البيئة في خليج العقبة

الأحد، 25-09-2022 06:08 م

رسالة شكر للوفد الأردني المشارك في قمة تحويل التعليم

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - تلقى وزير التربية والتعليم، الدكتور وجيه عويس، رئيس الوفد الأردني المشارك في أعمال قمة تحويل التعليم التي اختتمت أعمالها في نيويورك نهاية الأسبوع الماضي، رسالة شكر وثناء من مدير التقرير العالمي لرصد التعليم في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، مانوس أنتونينيس، ومديرة معهد اليونسكو للإحصاء، الدكتورة سيلفيا مونتويا، على مشاركته الفاعلة في أعمال المؤتمر والأفكار البناءة التي قدمها في جلساته، والتي كان لها الأثر الكبير في إثراء أعماله.

وشكرت الرسالة الوفد الأردني على مساهمته ودعمه وجهوده التي بذلها للتحضير لجلسات القمة ومشاركته في عدد من هذه الجلسات.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

لجان انتخاب غرف التجارة تؤدي اليمين القانونية

920222513247276235495

الضمان تدعو سائقي التاكسي للشمول والاستفادة من دعم الاشتراكات والحوافز النقدية والمنافع التأمينية

8202224164341939719394

تخفيضات وعروض واسعة في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

w

حوارية بالشونة الشمالية تناقش أثر وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب

9202221194511923576102

اختتام معسكر الأنماط الصحية في شباب عجلون وعبين

3202223122426784517837

الاستهلاكية المدنية توضح حول أسعار بيع السكر والأرز والحطين

أخبار متعلقة
وزارة التربية والتعليم

بحث احتياجات التعليم بلواءي الطيبة والوسطية

وزارة التربية والتعليم

تعميم من وزارة التربية والتعليم بشأن المدارس

وزارة التربية والتعليم

تربية الطفيلة تكرم اوائل الثانوية العامة

w

المستقلة للانتخاب : إنتهاء المرحلة الأولى من مشروع بناء قدرات المعلمين

وزارة التربية والتعليم

التربية تكشف عن حاجتها لـ 10 آلاف معلم

مدرسة

وزارة التربية تكشف مستجدات دوام المدارس