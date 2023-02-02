رسالة من طالبة اردنية مصابة بالسرطان تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

الوكيل الإخباري-

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هنأت جامعة آل البيت ، اليوم الخميس الطالبة هديل زهدي بمناسبة تخرجها من كلية القانون بجامعة آل البيت متمنية لها الشفاء بعد اصابتها بالسرطان.ونشرت الجامعة عبر "صفحتها على الفيسبوك" رسالة من الطالبة هديل عبرت فيها عن محاولتها على تخطي الصعاب رغم خضوعها للجرعات الكيماوية.وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الطالبة ، داعين الله أن يمن عليها بالشفاء العاجلالطالبة هديل زهدي من كلية القانون تكتب:انا هديل زهدي محمد غيث احدى محاربات السرطان تشخصت سرطان بالغدد اللمفاوية كان اخر فصل الي بالجامعة تخصصي قانون لما عرفت اني مصابة بالسرطان بالبداية كان صعب علي وما قدرت اتحمل لانه مرضي كان صعب تحملت وتعبت واخدت كيماوي ودرست وحاولت وكل مرة كنت احاول كان عندي ايمان ويقين بالله اني راح اوصل لحلمي وراح اتخرج والحمد لله بعد تعب وصبر حققت حلميرسالتي لكل مريض سرطان حاول وكمل وما توقف فالحياة لا تقبل الضعفاءهذا ما يفعله المحاربون ليصبحون ابطال وها انا اليوم افتخر بنفسي لطالما تغلبت على مرضي والوصول لحلمي رغماً انه اخترق جسدي وطريقي وحياتي ومسيرتي لكنني هزمتهتحية لكل محاربة سرطان وامراة قانونتعمل لاجل الوصول