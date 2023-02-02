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الخميس، 02-02-2023 10:14 ص

رسالة من طالبة اردنية مصابة بالسرطان تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

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الوكيل الإخباري-هنأت جامعة آل البيت ، اليوم الخميس الطالبة هديل زهدي بمناسبة تخرجها من كلية القانون بجامعة آل البيت متمنية لها الشفاء بعد اصابتها بالسرطان.اضافة اعلان


ونشرت الجامعة عبر "صفحتها على الفيسبوك" رسالة من الطالبة هديل عبرت فيها عن محاولتها على تخطي الصعاب رغم خضوعها للجرعات الكيماوية.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الطالبة ، داعين الله أن يمن عليها بالشفاء العاجل

الطالبة هديل زهدي من كلية القانون تكتب:

انا هديل زهدي محمد غيث احدى محاربات السرطان تشخصت سرطان بالغدد اللمفاوية كان اخر فصل الي بالجامعة تخصصي قانون لما عرفت اني مصابة بالسرطان بالبداية كان صعب علي وما قدرت اتحمل لانه مرضي كان صعب تحملت وتعبت واخدت كيماوي ودرست وحاولت وكل مرة كنت احاول كان عندي ايمان ويقين بالله اني راح اوصل لحلمي وراح اتخرج والحمد لله بعد تعب وصبر حققت حلمي 

رسالتي لكل مريض سرطان حاول وكمل وما توقف فالحياة لا تقبل الضعفاء 
هذا ما يفعله المحاربون ليصبحون ابطال وها انا اليوم افتخر بنفسي لطالما تغلبت على مرضي والوصول لحلمي رغماً انه اخترق جسدي وطريقي وحياتي ومسيرتي لكنني هزمته 

تحية لكل محاربة سرطان وامراة قانون 
تعمل لاجل الوصول

 




 

 


 

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