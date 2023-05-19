رسالة من عوجان بعد إعفائه من رئاسة جامعة مؤتة

الوكيل الإخباري - نشر الدكتور عرفات عطوي عوجان، رسالة، عقب انتهاء مهمته رئيسا لجامعة مؤتة.

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وقال الدكتور عوجان، في ادراج له عبر منصة فيسبوك، "أما وقد انتهت مهمتي رئيسا لجامعة مؤتة وتشرفت خلالها بخدمة هذا الصرح الوطني العظيم في هذه المحافظة الأبية بأبنائها العظيمة بعطائها الشامخة بتاريخها، فإني أتقدم من جميع الزملاء في الجامعة بجناحيها العسكري والمدني الأكاديميين منهم والاداريين والطلبة بجزيل الشكر والامتنان للجهود التي بذلوها والدعم الذي قدموه للجامعة خلال فترة رئاستي مما كان له أثر كبير في كل ما تم إنجازه في الجامعة من استحداث لكليات جديدة وتخصصات حديثة واعتمادات دولية وتقدم كبير في التصنيفات الدولية ومشاريع وضعت لخدمة المجتمع والزيادة الكبيرة في أعداد الطلبة الذين انضموا الى هذا الصرح الأكاديمي العظيم، فلهم الفضل في ذلك بعد الله سبحانه وتعالى، وان كان هناك من تقصير أو أخطاء فاني اتحمل مسؤولية ذلك بالكامل".

وأضاف، "كما لا يفوتني تقديم الشكر الجزيل الى الدكتور يوسف باشا القسوس رئيس مجلس أمناء الجامعة وأعضاء مجلس الأمناء السابق والحالي للدعم الذي ما توانوا عن منحه للجامعة والجهود التي بذلوها لذلك، كما أقدر عاليا ما وجدته من أبناء محافظة الكرك من حب وانتماء لمؤتة الجامعة والتاريخ وما تلقيته شخصيا من دعم وكرم مخبور فيهم".



وختم، "وختاما ادعو الله سبحانه وتعالى ان يمنح جامعتنا جامعة السيف والقلم الرعاية وعناصر النجاح متمنيا لها مزيدا من التقدم بجهود ابنائها المخلصين، والحمد لله من قبل ومن بعد".