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الأحد، 11-02-2024 11:16 ص

رسمياً.. الأردن والعراق يوقعان اتفاقية الربط الكهربائي

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الوكيل الإخباري - وقع الأردن والعراق اليوم الاحد وثيقة التعديل الأول لعقد بيع الطاقة الكهربائية لتزويد الجانب العراقي بالطاقة الكهربائية على جهد 132 كيلو فولت لتغذية أحمال منطقة الرطبة المقدرة بنحو 40 ميغا واط.

ووقع  الوثيقة عن الجانب الأردني مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس أمجد الرواشدة وعن الجانب العراقي مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ المنطقة الوسطى المهندس رياض عريبي مكلف.

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وقال الرواشدة:" تأتي الاتفاقية في إطار تطلع الجانبين الأردني والعراقي إلى البدء في تأسيس الربط الكهربائي التزامني المشترك والذي سيساهم في تعزيز تبادل الطاقة الكهربائية واستقرار المنظومات الكهربائية في الجانبين والذي سيكون جزءاً رئيسياً من السوق العربية المشتركة للطاقة مستقبلا".


وأضاف: "الآن استكملنا جميع الإجراءات الفنية للمرحلة الأولى والجانب العراقي الان جاهز لاستقبال الكهرباء وسيتم العمل على استكمال بعض الإجراءات البنكية بين الطرفين استعدادا لبدء تزويد الجانب العراقي بحوالي 40 ميغاواط ضمن المرحلة الأولى فيما يجري العمل حاليا على تجهيز المرحلة الثانية التي يتوقع أن تتم خلال الربع الثالث من العام الحالي".


وتابع الرواشدة :بعد اكتمال المرحلة الثانية سيكون مجموع القدرة التي سيتم تزويد العراق بها حوالي 150_200 ميغاواط ومع تطور مراحل الربط على المدى المتوسط يمكن أن تصل قدر التزويد الى 500 ميغاواط. 


وحضر حفل التوقيع مسؤولون من الطرفين.


وكان الجانبان قد وقعا مذكرة تفاهم بتاريخ 29/12/2018 بين وزارة الكهرباء العراقية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية بهدف سعي الجانبين إلى التعاون في مجال الكهرباء وإنشاء شبكة ربط كهربائية متزامنة بين البلدين الشقيقين. 


كما تم بتاريخ 27/9/2020 توقيع عقد بيع الطاقة الكهربائية بين شركة الكهرباء الوطنية والشركة العامة لنقل الطاقة/ المنطقة الوسطى لتزويد الجانب العراقي بقدرة كهربائية تتراوح ما بين 150-200 م.و، إضافة إلى توقيع آلية تنفيذ مشروع الربط الكهربائي الأردني العراقي بين شركة الكهرباء الوطنية والشركة العامة لنقل الطاقة/ المنطقة الوسطى بتاريخ 15/7/2021، وذلك من خلال إنشاء خط نقل هوائي 400 ك.ف كمرحلة أولى يربط محطة تحويل الريشة في الجانب الأردني ومحطة تحويل القائم في الجانب العراقي بطول 6 كم في الأراضي الأردنية و 330 كم في الأراضي العراقية.


 وتم وضع حجر الأساس لمشروع الربط الكهربائي الأردني العراقي في 6/10/2022 تحت رعاية رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة  ورئيس الوزراء العراقي الدكتور محمد شياع السوداني.


ومن الجدير بالذكر بأن المرحلة الثانية من المشروع ستكون باستكمال الربط الكهربائي التزامني على جهد 400 ك.ف والذي سيتطلب استكمال تدعيمات الشبكة الكهربائية في كلا الجانبين.

 




 

 


 

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