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الثلاثاء، 16-01-2024 12:47 م

مباحثات بين الأردن والعراق لتعويض كميات النفط التي لم يتم استلامها في تشرين الثاني الماضي

صهاريج نفط


الوكيل الإخباري - علم "موقع الوكيل الإخباري" إن الحكومة من خلال وزارة الطاقة والثروة المعدنية، تجري الآن مباحثات مع العراق لتعويض كميات النفط التي لم يستلمها الأردن خلال فترة التوقف، التي حدثت في تشرين الثاني الماضي. 

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ووفقاً للمعلومات، أن مساعٍ تجري لتجديد عقد توريد النفط العراقي للمملكة ضمن نفس الاتفاق بـ 15 ألف برميل يومياً وبسعر تفضيلي. 

 

وكان توريد شحنات النفط بين الأردن والعراق توقف في تشرين الثاني الماضي، بسبب قيام متظاهرين بإغلاق الحدود من الجانب العراقي تضامناً مع الاحداث في فلسطين. 

 

ووفقا لبيانات وزارة الطاقة، بلغت الكميات المفرغة من مادة النفط الخام العراقي من خزانات كركوك الى خزانات شركة مصفاة البترول في الزرقاء العام الماضي 3.813.336 مليون برميل.

 




 

 


 

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