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السبت، 18-02-2023 05:39 م

رفض 8 طلبات لمحطات محروقات و3 طلبات لوكالات توزيع أسطوانات الغاز

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الوكيل الاخباري - تلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، 865 طلبا لغايات الحصول على تراخيص في مختلف القطاعات خلال شهر كانون الثاني الماضي.

وبحسب بيانات نشرتها الهيئة على موقعها الإلكتروني فانه تم رفض 11 طلبا، منها 8 طلبات تتعلق بإقامة محطة محروقات، و3 طلبات لإنشاء وكالة لتوزيع إسطوانات غاز.

وتوزعت الطلبات المقبولة بواقع 507 طلبات في المصادر الطبيعية، و173 طلبا في قطاع العمل الإشعاعي والنووي، و28 طلبا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، و146 طلبا في قطاع النفط ومشتقاته.

وفيما يتعلق بطلبات المصادر الطبيعية، فإن 470 طلبا كان للحصول على ترخيص أو تصريح لأول مرة، منها 202 رخصة تصدير مواد خام، و251 رخصة استيراد مواد خام، و5 طلبات رخصة مقالع، 4 رخص خبير متفجرات، وتصريح واحد مؤقت، و4 رخص تنقيب، و3 تصاريح استصلاح.

أما طلبات تجديد الرخصة أو التصريح فكانت 30 طلبا، منها 27 لرخصة مقالع، و3 طلبات لتصريح استصلاح، وباقي الطلبات هي 4 طلبات تنازل و3 طلبات إلغاء رخصة أو تصريح.

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