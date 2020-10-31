رفع العزل عن بلدة النعيمة

الوكيل الإخباري- أعلن محافظ اربد رضوان العتوم رفع العزل الكلي عن بلدة النعيمة بلواء بني عبيد اعتبارا من صباح اليوم السبت، بعد خضوعها لعزل استمر عشرة أيام إثر تزايد عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا فيها.

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وقال رئيس اللجنة المحلية للبلدة محمد البركات، إن الحياة عادت إلى طبيعتها في البلدة، وشهدت أسواقها اقبالا لافتا اليوم انخفضت وتيرته بعد ساعات العصر.



إلى ذلك، القت جائحة كورونا بظلالها على جلسات مجلس بلدية إربد الكبرى بعد ثبوت إصابة أحد اعضائه بالفيروس وحضوره جلسة المجلس يوم الاثنين الماضي ما دعا رئيس البلدية المهندس حسين بني هاني إلى الإعلان عن وقف جلسات المجلس لحين ظهور جميع نتائج عينات الأعضاء الذين حضروا الجلسة وجرى سحبها اليوم.



