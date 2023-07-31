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الإثنين، 31-07-2023 05:09 م

رفع سعر البنزين 90 قرشين ونصف و3 لبنزين 95 و4 قروش للديزل

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الوكيل الإخباري - عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية، اليوم الاثنين، اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-31 آب المقبل)، حيت تم استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر تموز ومقارنتها بمثيلاتها لشهر حزيران الماضي.اضافة اعلان


وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، فقد تبين ارتفاع سعر البنزين 90 بمقدار (25) فلساً/لتر، وارتفاع سعر البنزين 95 بمقدار (30) فلساً/لتر، وارتفاع سعر السولار بمقدار (40) فلساً/لتر.

وعليه قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية رفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح (920) فلساً /لتر بدلاً من (895) فلساً /لتر، ورفع سعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح (1165) فلساً/لتر بدلاً من (1135) فلساً/لتر، ورفع سعر بيع السولار ليصبح (715) فلساً/لتر بدلاً من (675) فلساً/لتر .

كما قررت اللجنة تثبيت سعر مادة الكاز لشهر آب المقبل عند سعر 620 فلساً/ لتر ، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للأسطوانة.

 




 

 


 

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