مهم من المواصفات حول احتساب أجرة التكسي

الوكيل الإخباري - قالت مؤسسة المواصفات والمقاييس إن قيمة فتح عداد سيارات الأجرة "التكسي" للفترة الصباحية هي 34 قرشا، أما الفترة المسائية فهي 35 قرشا. اضافة اعلان





وأشارت المؤسسة في إدراج لها على "فيسبوك"، إلى أن المسافة المترية للعداد تحتسب 24 قرشا لكل كيلو متر خلال الفترة الصباحية، و28 قرشا لكل كيلو متر خلال الفترة المسائية.



وأضافت أن الفترة الصباحية لسيارات الأجرة بين 5 صباحا وحتى 10 مساءً، فيما تكون الفترة المسائية بين 10 مساءً وحتى 5 صباحا.



ودعت المؤسسة المواطنين إلى التقدم بشكوى لديها في حال الشك بصحة قراءة عداد سيارات الأجرة، وذلك من خلال هاتف وواتساب الشكاوى (065301243) أو عن طريق صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أو الموقع الإلكتروني للمؤسسة (www.jsmo.gov.jo) أو من خلال تطبيق "بخدمتكم" الحكومي.

