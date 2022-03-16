رقم واتس اب لاستقبال بلاغات إطلاق العيارات النارية

الوكيل الإخباري - أكد مدير مديرية العمليات والسيطرة في مديرية الأمن العام العميد فراس الدويري أنه تم تطوير منظومة الاستجابة الأولية للتعامل مع بلاغات إطلاق العيارات النارية.

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وقال الدويري، اليوم الأربعاء، إنه سيتم استقبال بلاغات إطلاق العيارات النارية من خلال المكالمات عبر الرقم الموحد وخدمة واتس اب عبر الرقم (0797911911) مع ضمان السرية القانونية للمُبلغ والتحقق من صحتها.

وأضاف أن الإجراء القانوني قد يصل إلى السجن في حال إطلاق العيارات النارية فقط والتوقيف لمدد طويلة من خلال الجهاز القضائي إلى جانب فرض غرامات مالية واتخاذ إجراءات إدارية لضبط هذه الظاهرة السلبية.













