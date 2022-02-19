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السبت، 19-02-2022 03:49 م

تعرّف على فريق الإنقاذ الأردني الدولي - فيديو

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الوكيل الإخباري - نشرت مديرية الأمن العام مقطع فيديو عرضت فيه أبرز المعلومات عن فريق الإنقاذ الأردني الدولي وإنجازاته.

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وقالت المديرية إن هذا الفريق يتبع لمديرية الأمن العام/ الدفاع المدني وتم إنشاؤه عام 2003 بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني لإدامة الجاهزية ورفع قدرة التعامل مع الحوادث الناجمة عن الانهيارات والكوارث.

 

وأضافت أنه تم رفع جاهزية الفريق بعد دمج الدفاع المدني والدرك في مديرية الأمن العام.


كما يتصل فريق الانقاذ الأردني الدولي بالهيئة الاستشارية الدولية لفرق البحث والإنقاذ (INSARAG) ويدعم جهودها في الإغاثة الإنسانية حول العالم، وشارك في عمليات إغاثة وإنقاذ حول العالم من أبرزها عمليات الإنقاذ والبحث عن ناجين في زلزالي إيران وباكستان.

 

وتم تصنيف هذا الفريق دوليا بالمستوى الأول الثقيل وحصل على العديد من الجوائز العالمية، ويضم خبراء مصنفين دوليا شاركوا بتقييم فرق حول العالم، ويخضعون لتدريبات مكثفة لرفع مستوى الفريق الفني وجاهزيته.

 

وأوضحت أنه يتوفر الفريق 7 ميادين تشبيهية استضافت العديد من التمارين الدولية.

 

ونفذ الفريق 18 واجب عام 2020، و15 في عام 2021، كان من أبرزها عملية إنقاذ من بئر عمقه 50 متر متعرج و35 متر بشكل مستقيم.

 

لمشاهدة الفيديو أنقر هنا

 

 

 

 




 

 


 

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