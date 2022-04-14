الخميس 14-04-2022
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الخميس، 14-04-2022 12:39 ص

رمضانيات إربد تستقطب الجماهير

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الوكيل الاخباري - تواصلت اليوم الأربعاء، فعاليات رمضانيات في محافظة اربد وسط إقبال جماهيري لافت في مدينة الحسن الرياضية لمتابعة فقرات الفعالية.

واشتملت فعاليات اليوم التي تابعها محافظ اربد رضوان العتوم والحكام الاداريون وعدد من المسؤولين على عروض لفرقة كتاكيت للأطفال وفقرة شعرية للشاعر هلال الشرفات وأناشيد دينية للفرقة الهاشمية، اضافة لمسابقات ثقافية منوعه تخللها تقديم جوائز عينية على الفائزين.

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