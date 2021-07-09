رواتب الأردنيين خلال أيام تخفيفا عليهم

الوكيل الإخباري - تعتزم الحكومة صرف رواتب الموظفين في القطاع العام قبل عيد الأضحى المبارك ، كما ستقوم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، بصرف رواتب متقاعدي الضمان ، خلال الـ10 أيام القادمة بصرف رواتب متقاعدي الضمان.

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ويأتي ذلك ليتمكّن الأردنيون من شراء احتياجاتهم ، للتخفيف عليهم ، وتسديد التزاماتهم ، تزامنا مع حلول العيد.

وكانت القيادة العامة للقوات المُسلحة الأردنية – الجيش العربي أعلنت في وقت سابق عن تكريم ذوي الشُهداء بمناسبة عيد الأضحى المبارك من خلال دفع الإكراميات النقدية السنوية؛ تكريماً لشهداء الوطن والواجب واعتزازا وافتخارا بما قدموه من تضحيات جليلة فداءً للوطن وتأديتهم للواجب المقدس.

ودعت ذوي الشُهداء المعنيين ، وفق رصد " الوكيل الإخباري" ، مراجعة فروع ( البنك العربي الإسلامي الدولي ) في مختلف محافظات المملكة مصطحبين معهم الإثباتات اللازمة لاستلام المخصصات المالية اعتبارا من أمس الخميس .