الإثنين 05-07-2021
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الإثنين، 05-07-2021 10:15 ص

وفق إعلان من الجيش

صرف إكراميات العيد لأسر الشهداء

رات
مبالغ نقدية أردنية


الوكيل الإخباري - أعلنت القيادة العامة للقوات المُسلحة الأردنية – الجيش العربي عن تكريم ذوي الشُهداء بمناسبة عيد الأضحى المبارك من خلال دفع الإكراميات النقدية السنوية؛ تكريماً لشهداء الوطن والواجب واعتزازا وافتخارا بما قدموه من تضحيات جليلة فداءً للوطن وتأديتهم للواجب المقدس.

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ودعت ذوي الشُهداء المعنيين ، وفق رصد " الوكيل الإخباري" ، مراجعة فروع ( البنك العربي الإسلامي الدولي ) في مختلف محافظات المملكة مصطحبين معهم الإثباتات اللازمة لاستلام المخصصات المالية اعتبارا من صباح يوم الخميس الموافق 8/7/2021.


ولفتت إلى أنه لمزيد من الاستفسار التواصل مع مديرية شؤون الأفراد /شُعبة المُساندة الاجتماعية والشُهداء والمُصابين على هاتف رقم (0772700300/ 065002909/ 0775777043).

 

 

 


 




 

 


 

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