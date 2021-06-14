قرارات حكومية قيد الانتظار لدخول حيز التنفيذ

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - يترقّب الأردنيون العديد من القرارات التي من شأنها التسهيل عليهم ، وفق تصريحات حكومية سابقة .

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القرار الأول ، يتمثّل بصرف صندوق المعونة الوطنية ، لمستحقات الأسر العفيفة لـبرنامج تكافل (3) ، بعد أن تم دراسة شروط الأسر ، حيث تعهّد وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح بصرفها خلال الأيام القليلة القادمة.

القرار الثاني ، يتمثل بتعديل ساعات عمل موظفي خدمة الجوازات المستعجلة، حيث ستكون من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء في المقر الرئيسي لدائرة الأحوال المدنية والجوازات الكائن في طبربور بالعاصمة عمان ، من يوم الاحد حتى يوم الخميس ، أما في مطار الملكة علياء ، سيكون دوام موظفي خدمة الجوازات المستعجلة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع .

القرار الثالث ، ترقب لإلغاء الحظر الليلي ، ليتمكّن الأردنيون من قضاء الطقوس الصيفية الليلية .