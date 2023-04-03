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الإثنين، 03-04-2023 03:22 م

روسيا: نمو نشاط المصانع للشهر الحادي عشر في مارس

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الوكيل الإخباري - كشف مسح أعمال اليوم أن النشاط في قطاع الصناعات التحويلية الروسي نما للشهر الحادي عشر على التوالي في مارس، مدفوعا بزيادة الإنتاج بأسرع وتيرة هذا العام ونمو قوي لتوقعات الإنتاج مستقبلا.اضافة اعلان


وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مارس إلى 53.2 نقطة من 53.6 في فبراير، لكنه ظل فوق مستوى الـ50 نقطة التي تفرق بين النمو والانكماش.

ويعتمد صعود القطاع لقرابة عام على الطلب المحلي إذ انخفضت طلبيات التصدير الجديدة للشهر الرابع عشر على التوالي.

لكن على الرغم من هذا الانخفاض، فإن بيانات مارس أشارت إلى زيادة للشهر العاشر على التوالي في الطلبيات الجديدة لدى منتجي السلع الروس وارتفاع معدل التوظيف للشهر الخامس على التوالي. ( الاقتصادية )

 




 

 


 

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