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الأربعاء، 22-03-2023 03:39 م

زراعة إربد: الأمطار الماضية تبشر بموسم زراعي جيد

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الوكيل الإخباري - قال مدير مديرية زراعة محافظة إربد الدكتور عبدالحافظ أبو عرابي إن نسبة الهطول المطري خلال الأيام الماضية في محافظة إربد بلغ 30 ملم، ووصل المجموع التراكمي لهذا العام إلى 330 ملم أي بنسبة 73 % من المعدل العام السنوي في قصبة إربد.

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وأضاف أبو عرابي أن الهطول المطري رفع مخزون المياه بالسدود، وله آثار إيجابية على المحاصيل الزراعية، ولا سيما الصيفية منها والأشجار المثمرة والحرجية تحديدا، إضافة إلى زيادة مخزون التربة من الرطوبة والتقليل من الحاجة للري التكميلي في الفترات المقبلة، وزيادة نمو الأعشاب والمراعي الخضراء لفترة طويلة، ليخدم قطاعي الثروة الحيوانية والنحل، ويوفر في استخدام الأعلاف.


وبين أن الأمطار تبشر بموسم زراعي جيد وزيادة في النمو الخضري للمحاصيل الحقلية المزروعة حاليا كالقمح والشعير ومحصول البصل، ويعمل على زيادة كفاءتها الإنتاجية مستقبلا، داعيا المزارعين إلى إنشاء حفائر ترابية لتجميع مياه الأمطار من المنخفضات المقبلة في مزارعهم، لمواجهة شح المياه والاستفادة في ري محاصيلهم الزراعية.


وقالت المهندسة الزراعية إيمان بني هاني إن الأمطار الأخيرة التي هطلت على مناطق المحافظة سيكون لها انعكاس إيجابي على الموسم الزراعي المقبل، والتخفيف من خسائر المزارعين، ومفيدة للأشجار المثمرة والزراعات الصيفية البعلية، وتعزز من مخزون الرطوبة والمياه في التربة، وترفع المخزون المائي من المياه الجوفية والسدود والحفائر الترابية، وتقلل من إصابة المحاصيل بالأمراض والآفات الحشرية.

 




 

 


 

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