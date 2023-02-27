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الإثنين، 27-02-2023 01:03 م

وزير المياه يعلق على جفاف بعض السدود في الأردن

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الوكيل الإخباري - كشف وزير المياه والري محمد النجار أسباب جفاف السدود في الأردن.اضافة اعلان


وقال النجار في رده على سؤال للنائب صفاء المومني، إن معظم السدود في الأردن تعتمد على مياه الأمطار، وأنها تتأثر بالتغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة وانخفاض معدل الهطول المطري.

وأضاف أن عدد السدود الرئيسية في الأردن 14 سد، ومنها تستخدم للأغراض الزراعية والصناعية ومياه الشرب مثل سد الوحدة وسد الموجب، وأن هناك سدود بنيت لتغذية المياه الجوفية يكون فيها هبوط في طبقة المياه.

وأشار النجار إلى أن سد الملك طلال بحسب تقديرات المختصين لن يصل إلى مرحلة الجفاف أو الخطر وتعمل سلطة وادي الأردن على تنظيم المياه الداخلة أو الخارجة منه.

وبيّن أنه منذ إنشائه في عام 1977 لم يصل إلى مرحلة الجفاف، وهناك روافد له بشكل يومي من سيل الزرقاء وجريان المياه من محطة تنقية الخربة السمرا.

 




 

 


 

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