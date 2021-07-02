الجمعة 02-07-2021
الوكيل الاخباري

الأرصاد العالمية تحذر من الارتفاع القياسي بدرجات الحرارة

4 وفيات و458 إصابة جديدة بكورونا في المملكة اليوم

زراعة الأغوار الشمالية تدعو لتنظيم عمليات الري

بلاغ رسمي قريبا حول 'عطلة العيد'

العراق .. تشكيل خلية أزمة لمواجهة مشكلة انقطاع الكهرباء

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال في نابلس

5 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

لبنان.. إخلاءات سبيل جديدة في قضية انفجار المرفأ

ضربة شمس تودي بحياة طفل في إربد

الاتحاد الأوروبي يوصي برفع قيود السفر عن مواطني دول جديدة منها الأردن

عاجل

4 وفيات و458 إصابة جديدة بكورونا في المملكة اليوم

الجمعة، 02-07-2021 04:58 م

زراعة الأغوار الشمالية تدعو لتنظيم عمليات الري

الأغوار
منظر عام للأغوار الشمالية


الوكيل الإخباري - دعت مديرية زراعة الأغوار الشمالية المزارعين إلى اتباع إجراءات وقائية للحد من آثار موجة الحر الحالية وأهمها تنظيم ري المزروعات ضمن فترات مناسبة .

اضافة اعلان


وقال مدير الزراعة الدكتور موفق أبو صهيون، اليوم الجمعة، إن على المزارعين مواصلة الري على فترات منتظمة خاصة خلال ساعات الصباح الباكر والمساء للمحافظة على نسبة الرطوبة في التربة والتقليل من أثر التبخر لضمان عدم تأثر المزروعات خاصة الشجرية مثل الحمضيات والموز خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة.


وأكد ضرورة تفقد شبكات الري، مشيراً إلى أن الظروف المائية تتطلب اتباع وسائل الري الحديثة بالتنقيط لتوفير مياه الري ومنح الزراعات احتياجاتها الفعلية.

 

ودعا أبو صهيون، مربي المواشي إلى توفير مظلات واقية من أشعة الشمس المباشرة، خاصة في ساعات الظهيرة وتوفير كميات مياه كافية، على أن يتم تجديدها دورياً، والتوقف عن إعطاء الأعلاف المركزة خلال ارتفاع درجات الحرارة ومتابعة المواشي وتفقدها باستمرار.


كما دعا مربي النحل لتظليل الخلايا وزيادة تهويتها من خلال وضع عاسلات فارغة وطلاء الخلايا بالشيد الأبيض، ورش الماء حول الخلايا وتوفير المياه الباردة حول المناحل.

 

المصدر : بترا

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6202130131136427080732

بلاغ رسمي قريبا حول 'عطلة العيد'

6202115155616724309445

4 وفيات و458 إصابة جديدة بكورونا في المملكة اليوم

لقاح

توجه لإعطاء اللقاح المضاد لكورونا دون موعد مسبق

وزارة الصحة

' الصحة' تطمئن الأردنيين : تلقي جرعتي اللقاح يحمي من المتحورات

وزارة

استمرار منع بيوت العزاء و التجمعات لأكثر من 20 شخصا

72021185634437683658

مراكز تطعيم من تجاوز 40 عاما دون موعد مسبق - أسماء