زراعة الأغوار الشمالية تدعو لتنظيم عمليات الري

الوكيل الإخباري - دعت مديرية زراعة الأغوار الشمالية المزارعين إلى اتباع إجراءات وقائية للحد من آثار موجة الحر الحالية وأهمها تنظيم ري المزروعات ضمن فترات مناسبة .

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وقال مدير الزراعة الدكتور موفق أبو صهيون، اليوم الجمعة، إن على المزارعين مواصلة الري على فترات منتظمة خاصة خلال ساعات الصباح الباكر والمساء للمحافظة على نسبة الرطوبة في التربة والتقليل من أثر التبخر لضمان عدم تأثر المزروعات خاصة الشجرية مثل الحمضيات والموز خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة.



وأكد ضرورة تفقد شبكات الري، مشيراً إلى أن الظروف المائية تتطلب اتباع وسائل الري الحديثة بالتنقيط لتوفير مياه الري ومنح الزراعات احتياجاتها الفعلية.

ودعا أبو صهيون، مربي المواشي إلى توفير مظلات واقية من أشعة الشمس المباشرة، خاصة في ساعات الظهيرة وتوفير كميات مياه كافية، على أن يتم تجديدها دورياً، والتوقف عن إعطاء الأعلاف المركزة خلال ارتفاع درجات الحرارة ومتابعة المواشي وتفقدها باستمرار.



كما دعا مربي النحل لتظليل الخلايا وزيادة تهويتها من خلال وضع عاسلات فارغة وطلاء الخلايا بالشيد الأبيض، ورش الماء حول الخلايا وتوفير المياه الباردة حول المناحل.

المصدر : بترا