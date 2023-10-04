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الأربعاء، 04-10-2023 04:06 م

زراعة الطفيلة توزع 15 مشروعا لإقامة مطابخ إنتاجية

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الوكيل الإخباري - وزعت مديرية زراعة الطفيلة 15 مشروعا إنتاجيا تضمن معدات وأجهزة للتصنيع الغذائي وإقامة مطابخ إنتاجية منزلية، تستهدف الأسر المعوزة المنتجة، بتكلفة إجمالية بلغت 21 ألف دينار، وبدعم من مجلس محافظة الطفيلة.

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وقال رئيس مجلس محافظة الطفيلة فايز السفاسفة، اليوم الأربعاء، إن مشروع المطابخ الإنتاجية للأسر الفقيرة جاء ضمن مشروعات مجلس المحافظة للعام الحالي، حيث تم تسليم هذه المشروعات على شكل مجموعة من المعدات والأجهزة اللازمة كالأفران والثلاجات والمعدات اللازمة للتصنيع الغذائي إيمانا من المجلس بضرورة مساعدة ودعم الأسر الفقيرة المنتجة وتحسين مستوى المعيشة والإنتاج.


وبين مدير مديرية زراعة الطفيلة المهندس حسين القطامين، أن الهدف الرئيسي للمشروع هو تحويل الأسر الفقيرة إلى أسر منتجة من خلال تقديم جميع الأدوات اللازمة لتنفيذ مشروعات منزلية لربات البيوت يتم فيها تصنيع منتجات غذائية وتسويقها لرفد الدخل لهذه الأسر.


ولفت إلى مساهمة مثل هذه المشاريع الصغيرة بتقليص نسبة البطالة لدى النساء الراغبات بإيجاد مشروعات صغيرة مدرة للدخل، عن طريق توفير فرص عمل مناسبة لهن، ليتمكنّ من خلالها تحقيق مردود مادي ودخل ثابت يومي أو شهري يسهم في تمكينهن اقتصاديا ويساعدهن على تأمين متطلبات الحياة اليومية المختلفة لهنّ ولأسرهنّ.


وأضاف أن المطابخ الإنتاجية ستعمل على إنتاج العديد من الأكلات البيتية من خلال السيدات العاملات بالمطبخ، ويتم تسويق المنتجات للسوق المحلي وللعديد من الفئات المستهدفة.

 




 

 


 

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