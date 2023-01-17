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الثلاثاء، 17-01-2023 06:02 م

زراعة الكرك تعلن عن توفر بذار الشعير والقمح لمزارعي المحاصيل الحقلية

وزارة الزراعة


الوكيل الاخباري - أعلنت مديرية زراعة الكرك، اليوم الثلاثاء، عن توفر بذار الشعير والقمح لدى المؤسسة التعاونية لمزارعي المحاصيل الحقلية في المحافظة.

وأوضح مدير المديرية المهندس مصباح الطراونة لـ (بترا) أن سعر طن الشعير يبلغ 420 دينارا، فيما يبلغ سعر طن القمح 500 دينار، داعيا المزارعين الراغبين بالشراء إلى التوجه لمستودع البذار الواقع بالقرب من محطة المشيرفة للأغنام.

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