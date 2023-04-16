زراعة الكرك: لا وجود للجراد في المحافظة

الوكيل الإخباري - نفت مديرية زراعة محافظة الكرك، المعلومات المتداولة حول وجود حشرة الجراد في الأراضي الزراعية.

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وقال مدير مديرية الزراعة المهندس مصباح الطراونة، إن المديرية شكلت لجنة مكونة من رئيس قسم الإنتاج النباتي ورئيس شعبة الوقاية وصحة النبات، بالإضافة إلى مدير المديرية، للكشف الميداني على بعض الأماكن للتأكد من المعلومات والشكاوى حول وجود هذه الآفة، حيث تبين أنه ليس جرادا صحراويا مهاجرا بل عبارة عن جنادب محلية انفرادية، لا تسبب الأضرار أو الخسائر.



وأوضح أن الجنادب تتغذى على الأعشاب ونادرا ما تتغذى على المحاصيل، ولا تسبب أية خسائر اقتصادية تذكر، حيث تظهر بنفس الوقت من كل عام وتختلف أعدادها حسب توفر الحرارة والرطوبة المناسبة، وتختفي عند اختفاء الظروف الملائمة، ولا تستدعي أية عمليات مكافحة.



وناشد الطراونة، المواطنين بعدم الهلع والخوف وعدم الالتفات للإشاعات، لافتا إلى ضرورة التواصل مع مديرية الزراعة وأقسام الإرشاد لتقديم النصح والمشورة.