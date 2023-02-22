الأربعاء 22-02-2023
الوكيل الاخباري

جامعة آل البيت تبحث تعزيز التعاون مع كلية باهانج الماليزية

جلسة تعريفية في الكرك عن جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي

فاعليات في عجلون : اللقاء الملكي بمجالس المحافظات خارطة طريق للإصلاح والبناء

"زراعة بني كنانة" تنهي حملة تعقيم مزارع الأبقار في اللواء

"الريادي الأردني" ينظم ورشة عمل متخصصة لسيدات في محافظة إربد

لقاء تعريفي بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في جرش

وزير شؤون التنمية البريطاني يبدأ زيارة للأردن ويعلن أدوات جديدة لدعم المملكة

تخفيضات وعروض ترويجية في الاستهلاكية المدنية

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في الشمال غداً

ارتفاع قيمة الشيكات المتداولة في الأردن خلال كانون الثاني الماضي 17%

الأربعاء، 22-02-2023 05:35 م

"زراعة بني كنانة" تنهي حملة تعقيم مزارع الأبقار في اللواء

وزارة الزراعة


الوكيل الاخباري - أنهت مديرية زراعة لواء بني كنانة بمحافظة إربد، اليوم الأربعاء، حملة لتحصين الأبقار ضدّ مرض الحمى القلاعية، وتعقيم المزارع في اللواء.

وقال مدير زراعة اللواء، الدكتور عبد الإله عبيدات، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن كوادر المديرية أنهت اليوم تحصين الأبقار وتعقيم المزارع في جميع مناطق اللواء، مشيرا إلى أن عدد الأبقار المحصنة تجاوز 2800 رأس، وأن المستفيدين من الحملة بلغ 200 مزارع.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202321201511176312155

جامعة آل البيت تبحث تعزيز التعاون مع كلية باهانج الماليزية

2202318203142615319125

جلسة تعريفية في الكرك عن جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي

220232121540808600054

فاعليات في عجلون : اللقاء الملكي بمجالس المحافظات خارطة طريق للإصلاح والبناء

2202320225620830977198

"الريادي الأردني" ينظم ورشة عمل متخصصة لسيدات في محافظة إربد

2202321184832671133931

لقاء تعريفي بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في جرش

www

وزير شؤون التنمية البريطاني يبدأ زيارة للأردن ويعلن أدوات جديدة لدعم المملكة

أخبار متعلقة
وزارة الزراعة

زراعة إربد: لا إصابات بمرض الحمى القلاعية في المحافظة

الدفاع المدني 4

11 إصابة بحادث سير على طريق إربد - عمان

1020222521529756110641

مجلس محافظة إربد يرفض تخصيص مبالغ مالية لمشروعين

الدفاع المدني 2

السيطرة على حريق شقة سكنية في إربد

102022319120476764232

افتتاح مكتب جديد لكهرباء اربد في لواء الوسطية

w

مديرية زراعة بني كنانة تحتفي بعيد الشجرة