"زراعة بني كنانة" تنهي حملة تعقيم مزارع الأبقار في اللواء

الوكيل الاخباري - أنهت مديرية زراعة لواء بني كنانة بمحافظة إربد، اليوم الأربعاء، حملة لتحصين الأبقار ضدّ مرض الحمى القلاعية، وتعقيم المزارع في اللواء.



وقال مدير زراعة اللواء، الدكتور عبد الإله عبيدات، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن كوادر المديرية أنهت اليوم تحصين الأبقار وتعقيم المزارع في جميع مناطق اللواء، مشيرا إلى أن عدد الأبقار المحصنة تجاوز 2800 رأس، وأن المستفيدين من الحملة بلغ 200 مزارع.

اضافة اعلان