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الإثنين، 13-02-2023 05:46 م

زراعة إربد: لا إصابات بمرض الحمى القلاعية في المحافظة

وزارة الزراعة


الوكيل الاخباري - أكد مدير مديرية زراعة محافظة إربد، الدكتور عبدالحافظ أبو عرابي، خلو محافظة إربد من الإصابات بمرض الحمى القلاعية.

وأضاف أبو عرابي، لـ (بترا)، أن جميع الأبقار في المحافظة حصّنت مرتين منذ إعلان وزارة الزراعة عن حملة التحصين ضد مرض الحمى القلاعية، مشيرا إلى تطعيم جميع الأبقار مباشرة بعد استكمال الحملة الوطنية لتطعيم الماعز والأغنام التي نفذت خلال شهري تشرين الأول وكانون الأول الماضيين.

وأوضح أن مديريات الزراعة في المحافظة اتخذت الأسبوع الماضي إجراءات احترازية للوقاية من هذا المرض، مشيرا إلى أن المديرية أعلنت أن الرمثا والنعيمة والصريح وحوارة منطقة وقائية.

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