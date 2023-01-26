الخميس 26-01-2023
الوكيل الاخباري

قلق أممي بشأن استمرار العنف بالضفة الغربية المحتلة

جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي بالكرك

المفرق: حوارية حول المشاركة في الأحزاب السياسية

مديرية زراعة بني كنانة تحتفي بعيد الشجرة

ندوة مشتركة لوزيرة الثقافة ونظيرتها المصرية في معرض القاهرة للكتاب

حوارية حول الجرائم الإلكترونية بمعهد مهني المشارع

سوريا : إجراءات جديدة لضبط الحدود مع الأردن

كوادر شركة كهرباء إربد تنقذ عائلة في الحي الشرقي - صور

حادث سير لحافلة معتمرين اردنيين في السعودية - فيديو

جلسة تعريفية عن جائزة الحسين للعمل التطوعي في شباب عبين

الخميس، 26-01-2023 10:16 م

مديرية زراعة بني كنانة تحتفي بعيد الشجرة

w


الوكيل الاخباري - رعى مدير زراعة محافظة إربد، الدكتور عبد الحافظ أبو عرابي، ومدير زراعة لواء بني كنانة، المهندس عبد الآله عبيدات، اليوم الخميس، فعاليات الاحتفال بعيد الشجرة، والذي نظمته مديرية زراعة لواء بني كنانه وبلدية الشعلة، في متنزه الشهيد وصفي التل في منطقة جلجلا في بلدة سمر.

وقال أبو عرابي، خلال الحفل، إن وزارة الزراعة تولي الاهتمام الكبير لمشاريع التحريج المستمرة في محافظة إربد والمملكة بشكل عام، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ العديد من مشاريع التحريج خلال العام الماضي، وذلك بهدف زيادة الرقعة الزراعية والغطاء النباتي، وبخاصة أن الغابات في المملكة تشكل ما نسبته 1 بالمئة من المساحة المزروعة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
120232522459426223841

جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي بالكرك

w

المفرق: حوارية حول المشاركة في الأحزاب السياسية

1

ندوة مشتركة لوزيرة الثقافة ونظيرتها المصرية في معرض القاهرة للكتاب

1202310164516393729430

حوارية حول الجرائم الإلكترونية بمعهد مهني المشارع

1202324123552265331887

سوريا : إجراءات جديدة لضبط الحدود مع الأردن

2

كوادر شركة كهرباء إربد تنقذ عائلة في الحي الشرقي - صور

أخبار متعلقة
120231516549434856852

جلسة تعريفية حول جائزة الحسين للعمل التطوعي في لواء بني عبيد

1220223121358264810920

جلسة تعريفية بجائزة ولي العهد للعمل التطوعي في إربد

wwww

لقاء يبحث آليات تنفيذ مشاريع المياه المتعثرة بإربد

وزارة الزراعة

توفر فرص عمل مؤقتة ضمن مشروع العمل مقابل الأجر بزراعة الكورة

www

زراعة الطيبة تُنجز 45 بئراً تجميعية لمياه الأمطار

www

مجلس محافظة إربد يدعو لتشريع يتيح تدوير موزانات المشاريع المتعثرة