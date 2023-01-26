مديرية زراعة بني كنانة تحتفي بعيد الشجرة

الوكيل الاخباري - رعى مدير زراعة محافظة إربد، الدكتور عبد الحافظ أبو عرابي، ومدير زراعة لواء بني كنانة، المهندس عبد الآله عبيدات، اليوم الخميس، فعاليات الاحتفال بعيد الشجرة، والذي نظمته مديرية زراعة لواء بني كنانه وبلدية الشعلة، في متنزه الشهيد وصفي التل في منطقة جلجلا في بلدة سمر.



وقال أبو عرابي، خلال الحفل، إن وزارة الزراعة تولي الاهتمام الكبير لمشاريع التحريج المستمرة في محافظة إربد والمملكة بشكل عام، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ العديد من مشاريع التحريج خلال العام الماضي، وذلك بهدف زيادة الرقعة الزراعية والغطاء النباتي، وبخاصة أن الغابات في المملكة تشكل ما نسبته 1 بالمئة من المساحة المزروعة.

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