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السبت، 18-12-2021 06:15 م

زكي الأيوبي رئيساً لغرفة التجارة الدولية

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الوكيل الاخباري - اختارت الهيئة العامة لغرفة التجارة الدولية في الأردن، خلال اجتماعها السنوي، الدكتور زكي الأيوبي رئيساً للغرفة، وزياد الحمصي نائباً أولاً للرئيس ونبيل الخطيب نائباً ثانياً وحسان العمد اميناً للصندوق.

وأوضح بيان للغرفة، اليوم السبت، أن الهيئة أقرت التقريرين المالي والإداري للعام الماضي، وانتخبت خلال الاجتماع الذي عقد في مقر غرفة تجارة عمان، مدققاً

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للحسابات للسنة المالية 2021 وصادقت على الموازنة التقديرية للعام الحالي.

 

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