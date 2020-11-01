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الأحد، 01-11-2020 07:27 م

زهير الخشمان : كل الشكر للحكومه على الشفافيه

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الوكيل الاخباري - قال السيد زهير الخشمان في منشور عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك مساء اليوم : " لست من السياسين و لست من المحابين لاشخاص او وزراء او حكومه و لكن قرارات الحكومه و المتمثله بدوله الدكتور بشر الخصاونه قرارات حكيمه و واعيه والتي تاخد بعين الاعتبار ان الاقتصاد ركيزه مهمه للدوله  
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واضاف : " و ما زالت الحكومه تراهن على وعي المواطن الذي هو الأساس للحد من هذه الجائحه التي تفتك بنا ، دوله الدكتور بشر يمثلني كاردني و الشفافيه المطلقه التي تحدث بها اليوم هي ما نحن الشباب بحاجته للحد من الاشاعات و الحد من حاله السلبيه التي اصبحت تؤثر علينا و على حياتنا 

واشار : " كل الشكر للحكومه على الشفافيه و الصراحه و المكاشفه و رحم الله من فقدنا من اهلنا و اصدقاءنا نتيجه هذا الوباء و كل الاحترام لجميع الكوادر الطبيه الذين يواصلون الليل بالنهار للوقوف على سلامتنا و معالجتنا.

  اتمنى من الجميع و لحمايه اهلنا و اولادنا و اقتصادنا  الالتزام بالتباعد الاجتماعي و إجراءات الوقايه  الشخصيه و الصحيه "

 




 

 


 

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