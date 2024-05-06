رئيس سلطة العقبة يؤكد أهمية الدور الحيوي للهيئة البحرية

الوكيل الاخباري - أكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، أهمية الدور الحيوي والاستراتيجي الذي تقوم به الهيئة البحرية الأردنية في تنظيم ومراقبة وتطوير قطاع النقل البحري في المملكة، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع المنافسة والاستثمار ومنع الاحتكار في قطاع النقل البحري ورفع مستويات السلامة والأمن البحري والمساهمة في حماية البيئة البحرية على السفن الأردنية والمياه الإقليمية الأردنية.

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وقال الفايز خلال لقائه اليوم الاثنين، مدير عام الهيئة المهندس عمر الدباس، بحضور عضوي مجلس المفوضين عبدالله النجادات ورمزي الكباريتي، "نعتز بهذه المؤسسة الوطنية الرائدة التي ترفع اسم الأردن عاليا في المحافل الدولية كافة في مجال القطاع البحري بالكفاءة والدقة المهنية العالية والتعاون مع المنظمات الدولية البحرية في تنفيذ المشاريع والبرامج البحرية الدولية".