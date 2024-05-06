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محافظ إربد يزور مكتب مجلس الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة في الشمال

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الإثنين، 06-05-2024 05:38 م

محافظ إربد يزور مكتب مجلس الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة في الشمال

اربد


الوكيل الاخباري - اطلع محافظ إربد رضوان العتوم، على الدور الذي يقوم به مكتب ارتباط إقليم الشمال للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيدا بالتنظيم والخدمات المقدمة من قبل المجلس في تذليل العقبات والتحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، إن العمل على إنفاذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإصدار البطاقة التعريفية يعتبر خطوة إيجابية في تعزيز حقوقهم .

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