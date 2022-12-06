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الثلاثاء، 06-12-2022 01:05 م

سائقو حافلات الكرك: الإضراب عن العمل سيكون مفتوحاً لحين تحقيق المطالب - فيديو

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - نفذ سائقو حافلات نقل عام في محافظة الكرك، صباح اليوم الثلاثاء، إضراباً عن العمل، احتجاجاً على تواصل رفع أسعار المحروقات.

وقال سائقون في فيديوهات نشروها على مواقع التواصل، إن أسعار المحروقات ارتفعت بشكل كبير ألحق خسائر بهم، وأصبحت تهدد قدرتهم على الاستمرار في تقديم الخدمة، موضحين أن اضرابهم سيكون مفتوحاً لحين تحقيق مطالبهم.

وأضافوا أنهم مع استمرار ارتفاع الكلف التشغيلية باتوا غير قادرين على تحمّل مزيد من الخسائر، ويجب على الحكومة تخفيض أسعار المحروقات.

وجاء إضراب حافلات الكرك، بعد أن واصل مالكو وسائقو شاحنات في محافظات معان والزرقاء والمفرق واربد إضرابهم المفتوح عن العمل احتجاجا على رفع أسعار المحروقات، ومطالبهم حول تخفيض أسعار المحروقات ورفع أجور نقل الطن حسب وثيقة النقل التي وقعت في شهر 6/2022.

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وقال وزير النقل ماهر أبو السمن، إنه سيتم تشكيل لجنة من وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري ونقابة أصحاب السيارات الشاحنة لدراسة بعض المشاكل وكيفية حلها.

وكان قد أوضح رئيس نقابة أصحاب السيارات الشاحنة محمد خير الداود، في وقتٍ سابق أن اتفاقاً أنهى أزمة توقف الشاحنات، وأن الأجور ستحدد وفق لائحة استرشادية تصدرها الهيئة وستكون مماثلة للائحة أجور النقل المعمول بها والمعتمدة لدى وزارة الصناعة والتجارة.


 




 

 


 

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