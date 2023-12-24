الأحد 24-12-2023
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الأحد، 24-12-2023 04:01 م

سامح الناصر رئيسا لهيئة الخدمة والإدارة العامة

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الوكيل الإخباري - بناءً على توصية اللَّجنة التَّوجيهيَّة المعنيَّة بالإشراف على تنفيذ مضمون قرار مجلس الوزراء المتعلِّق بمكوِّن الموارد البشرية ضمن خارطة طريق تحديث القطاع العام، وبعد تقييم المرشَّحين لشغل المواقع القياديَّة في هيئة الخدمة والإدارة العامَّة، قرَّر مجلس الوزراء تعيين سامح قاسم النَّاصر رئيساً للهيئة.

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كما قرَّر المجلس تعيين الدكتور بندر كريم أبو تايه مديراً تنفيذيَّاً لإدارة تطوير السِّياسات والمعايير، وياسر أحمد النّسور مديراً تنفيذيَّاً لإدارة الدَّعم الفنِّي والاستشاري، ومبارك عبد الرَّحيم الخلايلة مديراً تنفيذيَّاً لإدارة تقييم الكفايات الوظيفيَّة، وشروق محمَّد عبدالغني مديراً تنفيذيَّاً لإدارة الرَّقابة والامتثال.


ويأتي القرار استنادا لأحكام المادَّة (6) من نظام هيئة الخدمة والإدارة العامَّة رقم (80) لسنة 2023م.

 




 

 


 

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