الخميس 14-04-2022
الوكيل الاخباري

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الخميس، 14-04-2022 09:28 م

سبيل الخير يوزع سبعة آلاف وجبة إفطار في لواء بصيرا

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الوكيل الاخباري - اطلق زهاء 50 متطوعاً من ابناء لواء بصيرا وللعام السابع على التوالي مبادرتهم السنوية "سبيل الخير" والتي تعتبر من ابرز مظاهر التكافل الاجتماعي الرمضانية في لواء بصيرا وتوجه للفقراء والمحتاجين وعابري السبيل والمارين بأرجاء اللواء ليجدوا فيها لمسات معطاءة تعبق بإغاثة الملهوف واكرام اليتيم.

ويتلقى سبيل الخير مساهمات من الأفراد والمؤسسات والهيئات المختلفة، سواء التبرعات المادية والعينية والدعم اللوجستي، وذلك لمساعدة القائمين على السبيل وتمكينهم من توجيه تبرعاتهم إلى وجهتها الخيرية الصحيحة.

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