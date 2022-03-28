قبيلات توعز بتأهيل قسم تعليم مهني في مدرسة بصيرا

الوكيل الإخباري - تفقدت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، الدكتورة نجوى القبيلات، عددا من مدارس لواء بصيرا يرافقها مدير إدارة التعليم العام في الوزارة نبيل حناقطة ومدير تربية بصيرا حازم العمرين.

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وشملت الجولة مدارس بصيرا الثانوية للبنات وبصيرا الأساسية المختلطة، والحارث بن عمير الأساسية وطارق بن زياد الثانوية للبنين قيد الإنشاء.



والتقت الدكتورة القبيلات خلال الزيارة، عددا من وجهاء وأهالي المنطقة بحضور متصرف اللواء ورئيس البلدية وعددا من أعضاء المجلس المحلي ومجلس التطوير التربوي، حيث أوعزت بتركيب مظلات في ساحات المدارس لحماية الطلبة من أشعة الشمس والشتاء.



كما أوعزت بتأهيل قسم التعليم المهني في مدرسة بصيرا الثانوية للبنات، من تحديث الأدوات التجميلية والخياطة في المدرسة، مؤكدة أهمية التعليم المهني وضرورة تطويره بحيث تكون مخرجاته مناسبة لاحتياجات سوق العمل، لتحل محل العمالة الوافدة من خلال رفع مستوى التعليم في المدارس المهنية والعمل على تطوير المناهج التعليمية، كما أوعزت بإضافة وحدة صحية خاصة برياض الأطفال في المدرسة .



وطلبت الدكتورة القبيلات من إدارة الأبنية في الوزارة، زيارة مدرستي الحارث بن عمير الأساسية وطارق بن زياد الثانوية للبنين لدراسة إمكانية التعديل على ساحات وملاعب المدارس والشارع الرئيس المؤدي إليها .



و افتتحت خلال الزيارة معرض "التعليم الدامج وسائله وأدواته" الذي نظمته مديرية تربية لواء بصيرا في مبنى المديرية.



واشتمل المعرض على وسائل وألعاب تعليمية من عمل معلمات غرف المصادر، وعلى قوالب لوسائل تعليمية جاهزة ذات العلاقة بالتعليم الدامج لتوفير بيئة دامجة وآمنة للطلبة ذوي الإعاقة في مدارس المديرية.



كما ضم العديد من الوسائل والأدوات التي تساعد الطالب في عملية الدمج من خلال التعلم باللعب، وجاءت نتيجة اطلاع معلمي غرف المصادر على نماذج وقوالب عالمية .



وشكرت الدكتورة القبيلات الإدارات المدرسية والمعلمين والمعلمات على جهودهم، وتقديمهم كل الإمكانات لخدمة أبنائنا الطلبة، وبشكل خاص طلبة الثانوية العامة.



من جهتهم، أعرب وجهاء و أهالي لواء بصيرا، عن شكرهم للاستجابة السريعة لزيارة المنطقة، والوقوف على احتياجاتها، ما يدل على أهمية نهج العمل الميداني الذي تقوم به الوزارة.



بدوره، أكد مدير التربية والتعليم في لواء بصيرا حازم العمريين، أن معرض التعليم الدامج تضمن مجموعات من الوسائل التعليمية الرامية إلى إيجاد حلول ملائمة لتلبية احتياجات جميع الطلبة ضمن إطار النظام التعليمي العام في وقت جاء فيه هذا المعرض ضمن خطط وبرامج الوزارة من أجل تطوير قدرات وكفايات المعلمين بما يضمن انخراط ذوي الإعاقة في التعليم العام.



ولفت العمريين إلى أن المعرض الذي يستمر خمسة أيام جاء بغية اطلاع الهيئات التعليمية من مختلف مناطق المحافظة إلى جانب طلبة جامعة الطفيلة التقنية حيال أحدث الوسائل والأدوات التعليمية التي تسهم في توفير فرص تعليمية تتناسب مع اوضاع ذوي الاعاقة وبما يحقق النمو الشخصي لهم ويوطد العلاقات والروابط بين الافراد والجماعات.



وبين أن التعليم الدامج يشكل مطلبا ملحا عند أولياء أمور الطلية ذوي الإعاقات، لتهيئة البيئة التعليمية الدامجة لإلحاق ابنائهم من هذه الفئة بالمدارس الحكومية، وتوفير ترتيبات تيسيرية محفزة لهم.

