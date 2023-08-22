سعر بيع ليرة الذهب بالاردن اليوم الثلاثاء

الوكيل الإخباري- أكد أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، سليم ديب ، أن أسعار بيع ليرات الذهب اليوم، بأنواعها الرشادي والإنجليزي، قد استقرت في ظل ارتفاع أسعار الذهب 20 قرشاً.

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حيث بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 315 ، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 275 دينارا .



وأضاف ديب بحديث لـ "الوكيل الإخباري"، أن أسواق الذهب تعيش حالة من الاضطراب والترقب في الوقت الحالي، نظرا لانتظار قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن اسعار الفائدة .



وأشار إلى أنه في حال تم تثبيت أسعار الفائدة عالميًا، قد تشهد أسعار الذهب انخفاضا على الصعيد المحلي .



وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب قد شهدت ارتفاعا بنسبة 20 قرشا اليوم الثلاثاء، حيث وصل سعر بيع غرام الذهب عيار 21 إلى 38.9 دينار للمواطنين، بينما بلغ سعر الشراء منهم 37.2 دينارا.