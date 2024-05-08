الأوقاف تكرم عامليها بمناسبة عيد العمال

الوكيل الإخباري - كرم أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور عبدالله العقيل، مجموعة من عمال الوزارة، بمناسبة عيد العمال العالمي.

اضافة اعلان



وأشار العقيل في بيان، الى أهمية دور العمال في بناء الأردن وتحقيق الطموحات الوطنية، مؤكدا حرص الوزارة على تذليل الصعوبات والعوائق أمام العاملين لديها والاهتمام بتأهيلهم وتنمية مهاراتهم.



وقال إن التكريم هو بمثابة رسالة شكر وتقدير لعمال الوطن الذين نفتخر بهم وهم على الدوام محط رعاية وعناية جلالة الملك وولي عهده الأمين.



من جانبهم، أعرب المكرمون عن شكرهم للوزارة على اللفتة الكريمة وأثرها الإيجابي الكبير في نفوس العمال.