سفير المكسيك في الأردن: المملكة دولة مستقرة وبوابة لأسواق المنطقة

الوكيل الإخباري

اضافة اعلان

- دعا السفير المكسيكي لدى المملكة روبيرتو رودريغيز هرنانديز، إلى ضرورة تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين بلاده والأردن، وبما ينعكس على مصالحهما المشتركة.وأكد، خلال جلسة حوارية للمنتدى الاقتصادي الأردني بمقره، إلى أن بلاده تنظر بأهمية كبيرة بكيفية تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع المملكة، مبينا أن الأردن دولة مستقرة وبوابة لأسواق دول المنطقة.وأوضح خلال الجلسة التي تأتي ضمن برنامج الصالون الاقتصادي الذي يعقده المنتدى بشكل دوري، أن السفارة تركز على تعزيز التواصل مع مؤسسات القطاع الخاص وأصحاب الأعمال والتبادل الثقافي والعلمي والتعاون بقطاع الجامعات، لافتا إلى توقيع عدة اتفاقيات بهذا الخصوص.وحسب بيان للمنتدى، اليوم السبت، اقترح السفير هرنانديز خلال الحوارية التي أدارها عضو مجلس إدارة الملتقى العين عيسى حيدر مراد، تنظيم معرض مشترك وخاص تشارك به مختلف القطاعات لعرض منتجات البلدين.ولفت إلى أن الشعب المكسيكي ينظر إلى الأردن كوجهة سياحية غنية بالمناطق السياحية والأثرية والدينية، مؤكدا سعي بلاده لتطوير التعاون من أجل تدفق وتبادل الحركة السياحية بين البلدين.وشدد على ضرورة التركيز على استقطاب السياحة المكسيكية من خلال مكاتب سياحية أردنية إضافة لتدشين خط طيران بين البلدين، وبما يسهم بتطوير القطاع السياحي.وأوضح أن الأردن يمتلك مزايا عديدة وحوافز مشجعة على الاستثمار، مؤكدا أن السفارة تبذل قصارى جهدها لتشجيع أصحاب الأعمال وتعزيز التواصل والتقارب بينهما بما يؤدي إلى إقامة شراكات استثمارية، إلى جانب التركيز على الفرص التجارية التي تسهم بزيادة مبادلات البلدين التجارية لجهة الاستيراد والتصدير.بدورهم، دعا أعضاء المنتدى للتركيز على السياحة باعتبارها داعمة ومحركة وذات قيمة مضافة لمختلف القطاعات، إضافة لتشكيل لجنة مشتركة من البلدين للدفع بعلاقاتهما الاقتصادية، وتوسيع قاعدة الصادرات الأردنية إلى المكسيك، ولا سيما من مادتي البوتاس والفوسفات.