سقوط حاوية عن سطح شاحنة يعيق السير على الصحراوي مؤقتاً

الوكيل الإخباري - قال الملازم أنس الخالدي من غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية، تم التعامل مع حادث تدهور مركبة بعد الجامعة الهاشمية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع لضمان انسيابية حركة السير، لم ينتج عن الحادث أي إصابات بشرية.

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وأضاف الخالدي، خلال التقرير المروري، على إذاعة الأمن العام، اليوم الاثنين، أنه تم خلال 24 ساعة الماضية التعامل مع عدد من الحوادث ابرزها، حادث سقوط حاوية عن سطح شاحنة على الطريق الصحراوي، موضحاً أن عدم تثبيت الحاوية أدى إلى سقوطها و إحداث إعاقة مؤقتة.



ودعا السائقين إلى أهمية اتباع قانون السير والابتعاد عن المخالفات الخطرة.









