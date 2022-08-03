سلاح الجو يجتاز فحص اعتماد مركز المترولوجيا الأميركي

الوكيل الاخباري - احتفلت قيادة سلاح الجو الملكي، اليوم الأربعاء، باجتياز فحص اعتماد مركز المترولوجيا التابع للسلطات الأميركية، بحضور قائد سلاح الجو الملكي العميد الركن الطيار محمد فتحي حياصات.



وأشاد العميد الركن الطيار حياصات بالدور المتميز الذي تقوم به مختبرات المعايرة وسعيهم الحثيث لتطوير الجوانب الإدارية والفنية والتدريبية، مؤكدا استمرار العمل على تطوير المهندسين والفنيين في قيادة السلاح في مختلف مجالات التدريب والتأهيل.

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